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Как правильно загорать, чтобы не пострадала (и не состарилась раньше времени) кожа

Как правильно загорать, чтобы не пострадала (и не состарилась раньше времени) кожа

Ровный загар смотрится на теле сексуально, поэтому расставаться с ним совсем не хочется. фото: Rido/Shutterstock Определите свой фототипПрежде всего нужно подобрать правильный солнцезащитный крем, а для этого разобраться, какой у вас фототип.

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