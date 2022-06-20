Как правильно загорать, чтобы не пострадала (и не состарилась раньше времени) кожа

Ровный загар смотрится на теле сексуально, поэтому расставаться с ним совсем не хочется. фото: Rido/Shutterstock Определите свой фототипПрежде всего нужно подобрать правильный солнцезащитный крем, а для этого разобраться, какой у вас фототип.