После выходки у собора в Краснодаре бородачи заговорили иначе: "Мы очень сильно извиняемся"

После выходки у собора в Краснодаре бородачи заговорили иначе. Молодые люди, оказавшиеся в центре громкого скандала, записали видео с извинениями, заявив, что не хотели оскорбить чувства верующих и сожалеют о своём поступке.
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