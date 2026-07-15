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Царьград

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После выходки у собора в Краснодаре бородачи заговорили иначе: "Мы очень сильно извиняемся"

После выходки у собора в Краснодаре бородачи заговорили иначе: "Мы очень сильно извиняемся"

После выходки у собора в Краснодаре бородачи заговорили иначе. Молодые люди, оказавшиеся в центре громкого скандала, записали видео с извинениями, заявив, что не хотели оскорбить чувства верующих и сожалеют о своём поступке.

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