Заммэра Скатов не смог оспорить приговор по делу о клевете

Кассацию не тронула жалоба Артема Скатова на приговор по уголовному делу о клевете. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор в отношении заместителя мэра Новосибирска Артема Скатова, а жалобу его защитника без удовлетворения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии