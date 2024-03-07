Заммэра Скатов не смог оспорить приговор по делу о клевете

Кассацию не тронула жалоба Артема Скатова на приговор по уголовному делу о клевете. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор в отношении заместителя мэра Новосибирска Артема Скатова, а жалобу его защитника без удовлетворения.