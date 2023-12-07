В Рязани установят 166 камер в парках и скверах почти за 4,5 млн

Камеры появятся в «Парке Дружбы» на Октябрьской (65 видеокамер), мемориальном парке Славы Дальней Авиации на улице Белякова (22 камеры), на Черезовских прудах (18 камер), в «Вишнёвом саду» в Песочне (13 камер), в Комсомольском парке на улице Новаторов (10 камер), на Малом шоссе (шесть камер), на Астраханском мосту на Ленина установят четыре камеры, в сквере в районе ТЦ «Европа» на Советской Армии – 4, на проезде Завражнова на «Алее Росгвардии» появятся две камеры, а на площади Победы одна.