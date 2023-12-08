В министерстве армии США заявили, что поставки Израилю не мешают помощи Киеву

США не испытывают трудностей в осуществлении военных поставок одновременно Израилю и Украине. Об этом заявил на конференции в Вашингтоне помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Дуглас Буш, его слова приводит агентство Bloomberg.
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