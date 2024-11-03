«Каждый наш выстрел спасает жизни людей»: о специфике боевой работы рассказали снайперы в зоне СВО

Мастера точной стрельбы выполняют задачи круглосуточно и при любой погоде. Практика СВО показала - успешная работа снайперов способна дезорганизовать управление войсками неприятеля и даже переломить ход боя.
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