Китай призвал к независимому, эффективному и долгосрочному международному контролю за сбросом сточных вод с АЭС "Фукусима-1"

Пекин, 23 августа /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР в пятницу призвал Японию к всестороннему сотрудничеству в создании независимой, эффективной и долгосрочной международной схемы мониторинга со значительным участием соседних стран и других заинтересованных сторон в связи со сбросом в океан загрязненных радиоактивными веществами сточных вод с аварийной японской АЭС "Фукусима-1".