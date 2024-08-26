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Китай

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Китай призвал к независимому, эффективному и долгосрочному международному контролю за сбросом сточных вод с АЭС "Фукусима-1"

Пекин, 23 августа /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР в пятницу призвал Японию к всестороннему сотрудничеству в создании независимой, эффективной и долгосрочной международной схемы мониторинга со значительным участием соседних стран и других заинтересованных сторон в связи со сбросом в океан загрязненных радиоактивными веществами сточных вод с аварийной японской АЭС "Фукусима-1".

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