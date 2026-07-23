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Блиновская пыталась вернуть деньги, перечисленные ФНС для покрытия части ущерба

Блиновская пыталась вернуть деньги, перечисленные ФНС для покрытия части ущерба

Сергей Савостьянов/ТАСС Арбитражный суд Москвы отклонил заявление финансового управляющего "королевы марафонов" Елены Блиновской с просьбой взыскать со столичной инспекции Федеральной налоговой службы России более 224 миллиона рублей.

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