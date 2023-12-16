Китай открыл для туристов самый длинный в мире трансморской мост

Туристический автобус, отправившийся накануне утром из китайского порта Чжухай к острову Ланьхайтунь (Голубых дельфинов), открыл начало осуществления в пробном режиме групповых туров по мосту Сянган-Чжухай-Аомэнь – самому длинному в мире трансморскому мосту с туннелями, передает Синьхуа.