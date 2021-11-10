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В Петербурге отметят 200-летие со дня рождения Федора Достоевского

В Петербурге отметят 200-летие со дня рождения Федора Достоевского

В честь 200-летия со дня рождения великого русского писателя Федора Достоевского 11 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге состоится возложение цветов к могиле литератора и мыслителя, пройдут международная конференция, экскурсия, выставка и спектакль.

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