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Все не угомонится: Евросоюз пытается втянуть США в войну против России

Все не угомонится: Евросоюз пытается втянуть США в войну против России

В соответствии с планами, которые разрабатывает коалиция западных союзников Киева, ключевую роль в оказании помощи будущей европейской военной миссии по обеспечению мирного соглашения на Украине может сыграть НАТО.

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