Министерство просвещения России утвердило новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для старших классов, согласно которому объём внеурочной деятельности сокращается на 20 часов за два года обучения.
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