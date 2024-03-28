Под влиянием общественного негодования Агаларовы выделили 100 млн рублей в помощь пострадавшим в теракте

МОСКВА (ИА Реалист). Близкий к бакинскому диктатору Ильхаму Алиеву азербайджанский миллиардер Араз Агаларов, владеющий «Крокус Сити», и его сын Эмин под влиянием общественного негодования направили 100 млн рублей в помощь пострадавшим в теракте 22 марта.
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