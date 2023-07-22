Депутат Чернышов после покупок в магазинах Москвы заявил о массовой шринкфляции

Подлые мошенники! И доказать это очень легко- пусть объяснят, с какой целью они уменьшили привычный объём и вес упаковок, причём, чтобы это не бросалось в глаза покупателю? Сволочи!

Ф

Фарадей

Не прошло и пять лет,удивился хрен госдумовский.Все-таки очень далеко от простых людей наши "слуги".Может вывезти их с Москвабада в Россию, например в Тамбовскую область,но не в город,а в любой районный центр,пусть посмотрят как обычные люди живут, какие у них зарплаты,сколько километров до "оптимизированных" школ и больниц, а то сидят в столице, высчитывают какие то средние зп по России в 63 тысячи(просто в поиске набрал средняя зп в России 2023 год).пусть еще удивятся что в Москвабаде что то много людей со смуглыми лицами и непонятной речью