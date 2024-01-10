Ким Чен Ын назвал главного противника КНДР

Главным противником Пхеньяна является Сеул, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в рамках инспекции главных военных производств страны, передает РИА Новости 10 января со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.
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