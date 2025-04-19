Маршрут перестроен: «Мужу привет» — трепетный рассказ о замершей жизни

Антон Маслов, автор сериалов «Последний богатырь» и «Вампиры средней полосы» и полнометражной «Поехавшей», представил в конкурсе «Русские премьеры» ММКФ новую картину «Мужу привет» — мелодраму о женщине, чей супруг находится в продолжительной коме.
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