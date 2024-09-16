Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в комментарии для «СЭ» оценил шансы форварда «Акрона» Артема Дзюбы побить рекорд экс-футболиста «Локомотива» Дмитрия Лоськова по числу результативных действий в чемпионате России.
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