Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Interia: Украина может разместить часть истребителей F-16 в Польше

Interia: Украина может разместить часть истребителей F-16 в Польше

Польское издание Interia сообщает, что в Киеве царит паника из-за результативных российских ударов по военным аэродромам в Полтавской области накануне передачи Украине западных истребителей F-16, передает МК.

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