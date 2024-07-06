Interia: Украина может разместить часть истребителей F-16 в Польше

Польское издание Interia сообщает, что в Киеве царит паника из-за результативных российских ударов по военным аэродромам в Полтавской области накануне передачи Украине западных истребителей F-16, передает МК.
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