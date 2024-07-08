Первые шаги лейбористов: Британия поставила крест на скандальном детище Бориса Джонсона

Одним из первых официальных решений нового премьер-министра Великобритании и лидера лейбористов Кира Стармера стал отказ от скандальной программы депортации нелегальных мигрантов в Руанду, пишет Daily Mail.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии