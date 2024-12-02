Российский депутат организовал в гараже незаконный майнинг и попался

Депутат Криводановского сельсовета Новосибирского района обвиняется в организации незаконного майнинга, а также в причинении имущественного ущерба на 6,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
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