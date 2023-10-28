Подслушали у замужних Уже как год я работаю на такой работе, где получаю много, пока мой муж не двигается с места и работает рядовым продавцом в магазине.
Начала копить деньги в тайне от мужа
Комментарии
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ВераВерная
Ну откладывать никогда не помешает. И не важно на что. Жизнь может разные сюрпризы преподнести. А муж на свои хотелки пусть сам зарабатывать научится. Хорошо дружок устроился - нет, чтоб жену побаловать, только о себе и своих игрушках думает.
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3 д.
Элеонора Коган
Вы правильно делаете, что откладываете деньги.
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3 д.
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