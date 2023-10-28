Начала копить деньги в тайне от мужа

ВераВерная

Ну откладывать никогда не помешает. И не важно на что. Жизнь может разные сюрпризы преподнести. А муж на свои хотелки пусть сам зарабатывать научится. Хорошо дружок устроился - нет, чтоб жену побаловать, только о себе и своих игрушках думает.