Тефтели в томатном соусе.

Приступая к приготовлению тефтелей по предлагаемому рецепту, забудьте все, что вы знали об этом блюде раньше: и способом готовки, и вкусом тефтели по-американски здорово отличаются от тех, с которыми вам уже приходилось иметь дело.
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