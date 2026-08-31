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Паяри победил на Ралли Парагвая и установил исторический рекорд WRC

Паяри победил на Ралли Парагвая и установил исторический рекорд WRC

Паяри победил на Ралли Парагвая и установил исторический рекорд WRCJaanus Ree / Red Bull Content PoolГонщик Toyota Сами Паяри вписал своё имя в историю чемпионата мира по ралли, одержав третью победу подряд на Ралли Парагвая.

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