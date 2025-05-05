Суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре с их родственницами

Родственницы Владимира Жириновского Елена Листопадова и Наталья Соколова не смогли через суд признать недействительным договор пожизненного содержания с иждивением, ответчиками по их иску были сыновья умершего политика Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн.