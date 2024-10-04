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"Обмазали химией". Как убили лидера "Хезболлы". А новая цель - друг России

"Обмазали химией". Как убили лидера "Хезболлы". А новая цель - друг России

Новостное арабское издание Al Hadath со ссылкой на источники в высоких кабинетах пишет, что ключевой фигурой в деле об убийстве лидера ливанской военно-политической партии "Хезболла" был некий иранец, посетивший Бейрут, где в пятницу на прошлой неделе в результате авиаудара был убит Хасан Насралла.

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Комментарии
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Галина Чужая
Технологии то 100 процентов есть, но не будут же о них кричать во всё услышание. Только вот применять их...  ВВП слишком  либерален и законник, а это значит, что это не наши методы... А жаль...😡😡😡
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13 час.
Дмитрий Фактурович
Ну да. Напшикали химией, узнали на каком материке находится &quot;помеченный&quot; и уничтожили вместе с материком! Супер-специалисты-уёбки.
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9 час.
михаил дуванов
не зря чубайс сидел в роснано. а потом по тихому уехал  и никто этому не препятствовал
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7 час.

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