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Артюхин о Ги Буше: «Понравилось, что он приехал, познакомился с «Авангардом». В его отъезде нет ничего критичного. Все-таки проблемы со здоровьем»

12 декабря 53-летний специалист провел первую тренировку в Омске и улетел в Канаду. Недавно он перенес операцию на колене.

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