В Одессе объяснили незаинтересованность в расследовании трагедии в Доме профсоюзов

Международные инстанции не заинтересованы в расследовании трагедии в одесском Доме профсоюзов, считает депутат Одесского горсовета от «Оппозиционной платформы — За жизнь», руководитель проекта центров поддержки украинцев международного движения «Другая Украина» Богдан Гиганов в 10-летнюю годовщину событий 2014 года.