Комитет конгресса США одобрил конфискацию активов РФ в пользу Украины

Законопроект о передаче российских средств Киеву получил поддержку комитета конгресса США. Он наделяет президента страны правом конфисковать любые средства РФ в американской юрисдикции и разрешает тратить их на восстановление Украины, гуманитарную помощь и "другие цели".
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