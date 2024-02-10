Маск сделал второй репост интервью с Путиным с инструкцией к Apple TV

Kremlin.ru Основатель американских компаний SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск сделал второй репост интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X (бывший Twitter).
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