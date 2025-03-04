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Жительнице Приморского края удалили огромную опухоль размером с дыню

Жительнице Приморского края удалили огромную опухоль размером с дыню

Опухоль, размер которой сопоставим с дыней, удалили у 65-летней жительницы Приморского края. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона, опубликовав соответствующее заявление на странице в социальной сети "ВКонтакте".

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