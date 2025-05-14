В Новосибирске отменили конкурс на корректировку схемы метрополитена

На организаторов пожаловался проектный институт из Санкт-Петербурга.13 мая организаторы сообщили об отмене конкурса на доработку схемы Новосибирского метрополитена, которая необходима для продления Дзержинской линии.
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