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В Новосибирске отменили конкурс на корректировку схемы метрополитена

В Новосибирске отменили конкурс на корректировку схемы метрополитена

На организаторов пожаловался проектный институт из Санкт-Петербурга.13 мая организаторы сообщили об отмене конкурса на доработку схемы Новосибирского метрополитена, которая необходима для продления Дзержинской линии.

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