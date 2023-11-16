МЧС России готово развернуть более 350 пунктов обогрева на трассах

На большей части страны пришла календарная зима. Спасатели и пожарные МЧС России подготовили стоящую на вооружении технику для оказания помощи людям при непогоде: это высокопроходимые снегоболотоходы, автоцистерны, мобильные пункты обогрева и городки жизнеобеспечения.