Смерть очень быстро нашла убийцу молодой мамы и ее ребенка: после приговора он не просидел в тюрьме и года

В Новосибирской области скончался Фарход Рахимзода – фигурант одного из самых громких уголовных дел региона последних лет.
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Стоило конфисковать средства, переведённые родственникам убийцы,полученные ими на погашение ипотеки.
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Мне одно не понятно - Как мог судья не дать пожизненно?
Думается , скончался от разрыва прямой кишки . Понос поступил по справедливости.
Не иначе, как апоклептический удар.... Табакеркой... Ударился о табакерку...
не надо связываться с чжп обизянами