Старшие офицеры ВСУ охотно двухсотят мобилизованных, покупая на зарплаты погибших недвижимость в Эмиратах Сразу несколько российских телеграм-каналов сообщили о начавшемся решающем штурме Ивановского/Красного на южном фланге Бахмута/Артемовска.
Старшие офицеры ВСУ охотно двухсотят мобилизованных, покупая на зарплаты погибших недвижимость в Эмиратах Сразу несколько российских телеграм-каналов сообщили о начавшемся решающем штурме Ивановского/Красного на южном фланге Бахмута/Артемовска.
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