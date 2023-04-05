Заноза

13 928 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Рябенко
    Не все американцы верят в украинскую лапшу, которую вешает на уши народам мира президент США Д.Байден. Такое враньё  ...Владимир Карасёв:...
  • Сергей ЕВ
    Враги России должны быть уничтожены, а ЧВК "Вагнер" и ВС России успехов и победы над укронацистами и блоком НАТОБитва за Бахмут: ...
  • Наталья
    Хохлы не хохлы, если не кинут!Полмиллиона долла...

Над Артемовском российский флаг: Застрелится ли Сырский, если «Вагнер» возьмет Ивановское

Над Артемовском российский флаг: Застрелится ли Сырский, если «Вагнер» возьмет Ивановское

Старшие офицеры ВСУ охотно двухсотят мобилизованных, покупая на зарплаты погибших недвижимость в Эмиратах    Сразу несколько российских телеграм-каналов сообщили о начавшемся решающем штурме Ивановского/Красного на южном фланге Бахмута/Артемовска.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх