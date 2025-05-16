Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Трамп все больше стал мне тут полоумного Байдена напоминать... Сделка у него не получается с хохлами, а санкции он ре...Трамп пообещал Ро...
  • Влад Владимиров
    Видимо, эти , блин, все "товарищи" совершенно напрочь забыли там, Что на дворе сейчас стоит не 18 век ... А совершен...Рубио 17 мая встр...
  • Влад Владимиров
    История эта  ещё разок всем здесь прекрано доказала, что  такие холуи (приспешники) абсолютно ничего же не стоят  без...Глава МО Польши К...

Мирошник: солдатам ВСУ приказали нападать на русскоязычное население под Курском

Мирошник: солдатам ВСУ приказали нападать на русскоязычное население под Курском

Специальный представитель министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что украинские военнослужащие, оказавшиеся в плену, признаются в получении приказов атаковать русскоязычных мирных граждан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх