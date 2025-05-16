Мирошник: солдатам ВСУ приказали нападать на русскоязычное население под Курском

Специальный представитель министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что украинские военнослужащие, оказавшиеся в плену, признаются в получении приказов атаковать русскоязычных мирных граждан.
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