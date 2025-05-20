В горах Ингушетии обнаружили нетронутые полуподземные средневековые склепы

Специалисты единственной в Ингушетии школы каменщиков-реставраторов «Наследие» в горах региона обнаружили два средневековых ранее неизвестных полуподземных склепа, которые были законсервированы современниками.
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