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Царьград

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Прокуратура отменила уголовное дело против замглавы Дубны Гришина

Прокуратура отменила уголовное дело против замглавы Дубны Гришина

Надзорный орган разрешил чиновнику продолжить работу в администрации.Прокуратура молниеносно отреагировала на задержание заместителя главы администрации подмосковной Дубны Павла Гришина.

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