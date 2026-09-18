«Выпившие люди приходили»: Клычков рассказал о первом дне выборов в Орловской области

Сегодня, 19 сентября, прошёл первый из трёх выборных дней. Активно. На некоторых участках были даже небольшие очереди, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире в социальных сетях.
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