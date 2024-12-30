Снова в круговороте: как девальвация в январе уничтожит накопления граждан?

"валютные интервенции и ужесточение контроля над валютным рынком". Что касается валютных интервенций - да-да, давайте, спалите до кучи ещё и резервы. Впрочем, Набиуллина на это точно не пойдёт, здесь то она уже тертый калач. Ау, эксперд! Для этого есть экспортеры и требование продавать валютную выручку. Этого более чем достаточно. По второму из данных пунктов - будьте уверены - валютный рынок давно уже более, чем под жёстким контролем.

Сергей Ипатов

"Осознание основных факторов, влияющих на экономическую стабильность, и принятие соответствующих мер... ". Да, сделайте милость, осознайте уже истинные причины, а проблема на самом деле в том, что политика наших властей заключается в обеспечении режима максимального благоприятствования нефтегазовому сектору. Путин носится со своими трубами то в Китай то в Европу, ему открытым текстом говорят - ты достал уже всех своими трубами, нахрен не нужны никому ни твой газ, ни нефть, а он хоть бы хны, ему хоть чучелом, хоть тушкой пролезьть. И ладно, если бы он для страны и бюджета старался, можно было бы поддержать его как-то в таком усердии. Но странная при этом какая-то ситуация складывается. Правительство снижает порог продажи валютной выручки. Наебулина требует от экспортеров не ввозить в страну выручку. Т.е страна в итоге получает мизер от продажи тех объемов сырья, которые вывозят из страны. Так что, вот если будут "осознаны и устранены" вот эти причины, ну, тогда, есть нехиленькие шансы, что дела в стране пойдут на поправку