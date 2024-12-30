Снова в круговороте: как девальвация в январе уничтожит накопления граждан?

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Комментарии
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Сергей Ипатов
&quot;валютные интервенции и ужесточение контроля над валютным рынком&quot;.               Что касается валютных интервенций - да-да, давайте, спалите до кучи ещё и резервы. Впрочем, Набиуллина на это точно не пойдёт, здесь то она уже тертый калач. Ау, эксперд! Для этого есть экспортеры и требование продавать валютную выручку. Этого более чем достаточно.                                                                                                                    По второму из данных пунктов - будьте уверены - валютный рынок давно уже более, чем под жёстким контролем.
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17 час.
Сергей Ипатов
&quot;В заключение, экономическая ситуация в России и состояние рубля требуют&quot;...                                                                                     Хоть немного мозгов и самую капельку здравого смысла, а ещё, не побоюсь этих слов толику патриотизма и любви к Родине, причём под Родиной я понимаю именно Россию, а не какие-то левые страны
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17 час.
Сергей Ипатов
&quot;Осознание основных факторов, влияющих на экономическую стабильность, и принятие соответствующих мер... &quot;.                                                                                                        Да, сделайте милость, осознайте уже истинные причины, а проблема на самом деле в том, что политика наших властей заключается в обеспечении режима максимального благоприятствования нефтегазовому сектору. Путин носится со своими трубами то в Китай то в Европу, ему открытым текстом говорят - ты достал уже всех своими трубами, нахрен не нужны никому ни твой газ, ни нефть, а он хоть бы хны, ему хоть чучелом, хоть тушкой пролезьть. И ладно, если бы он для страны и бюджета старался, можно было бы поддержать его как-то в таком усердии. Но странная при этом какая-то ситуация складывается. Правительство снижает порог продажи валютной выручки. Наебулина требует от экспортеров не ввозить в страну выручку. Т.е страна в итоге получает мизер от продажи тех объемов сырья, которые вывозят из страны.                                                                   Так что, вот если будут &quot;осознаны и устранены&quot; вот эти причины, ну, тогда, есть нехиленькие шансы, что дела в стране пойдут на поправку
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16 час.

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