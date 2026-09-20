С 21 сентября на улице Ивана Голубца вводят ограничения для транспорта

На улице Ивана Голубца вводят запрет на остановку и стоянку транспорта.С понедельника на участке дороги от дома № 21 по улице Ивана Голубца до пересечения с улицей Льва Толстого будет действовать запрет на остановку и стоянку автомобилей.
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