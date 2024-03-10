Чего я не ждала, когда ждала ребенка: личный опыт

«Я прекрасно понимала, что ожидание ребенка и материнство — это не только рюши и улыбчивый малыш, но и большой труд, нервы, бессонные ночи, и морально готовилась к тому, что легко не будет, — рассказывает наш автор Ольга Выходченко.