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Чего я не ждала, когда ждала ребенка: личный опыт

Чего я не ждала, когда ждала ребенка: личный опыт

«Я прекрасно понимала, что ожидание ребенка и материнство — это не только рюши и улыбчивый малыш, но и большой труд, нервы, бессонные ночи, и морально готовилась к тому, что легко не будет, — рассказывает наш автор Ольга Выходченко.

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