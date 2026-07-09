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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Богачев: «Мы пообещали Рэтан-Мэйсу больше игрового времени, чем в «Баварии»

Президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал, почему клуб решил подписать контракт с канадским защитником Ксэвьером Рэтан- Мэйсом , ранее выступавшего за «Баварию», а также сообщил о продолжающихся поисках нового центрового.

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