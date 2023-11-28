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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малышев о блокировке Никишина: «Когда шел, казалось, что нормально сыграл. Не хотел нанести травму, не должен был так поступать»

«Динамо» проиграло СКА (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В третьем периоде Антон Малышев получил пять минут штрафа за блокировку против Александра Никишина.

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