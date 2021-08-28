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Турнир имени Пучкова. СКА победил «Авангард», «Северсталь» обыграла «Сочи»

В Санкт-Петербурге продолжается турнир имени Пучкова.  Турнир имени Пучкова Северсталь – Сочи – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) 1:0 – 10 Рассказов (Лишка, Морозов) 2:0 – 14 Лишка (Пресс, Морозов), ГБ 3:0 – 60 Моисеев (Неволин, Калмыков), ПВ   СКА – Авангард – 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) 1:0 – 11 Хендемарк (Токранов, Фальковский) 1:1 – 46 Береглазов (Якупов, Толчинский) 2:1 – 53 Кемппайнен (Ожиганов, Вей), ГБ 2:2 – 59 Якупов (Гончаров) 3:2 – 63 Бурдасов (Вей)   Положение команд: СКА – 6 (4), «Авангард» – 5 (4),  «Торпедо» – 4 (3), «Северсталь» – 4 (3), «Сочи» – 0 (4).

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