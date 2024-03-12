Сам себе мастер
ГлавнаяВязаниеВышивкаСтекло и керамикаДеревоГлинаБисер и жемчугНовая жизнь стары...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сам себе мастер

161 367 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Епанчина
    Чтоб яйцо после окраски блестело, достаточно слегка смазать растительным маслом. Жирным не будет.Теперь я точно зн...
  • Георгий Михалев
    Иди в школу, нех.я тут людям голову дурить.Теперь у меня в д...
  • В С
    А за пределами квартиры что делать, в противогазе ходить ?Теперь у меня в д...

История бисера

История бисера

В дословном переводе с арабского языка, слово «бисер» означает «фальшивый жемчуг». Современный бисер далеко не весь обладает жемчужным блеском, но по-прежнему является одним из наиболее используемых в мире материалов для творчества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх