История бисера

В дословном переводе с арабского языка, слово «бисер» означает «фальшивый жемчуг». Современный бисер далеко не весь обладает жемчужным блеском, но по-прежнему является одним из наиболее используемых в мире материалов для творчества.
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