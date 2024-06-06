«Уха, рагу, котлеты говяжьи»: Лежнев поделился впечатлениями об орловском СИЗО

Орловский облсуд утвердил решение Советского районного суда в отношении ареста советника Сергея Лежнева, которого обвиняют в хищении 76 млн рублей при реконструкции и ремонте Красного моста, моста Дружбы и моста через реку Сосну.
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