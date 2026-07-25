Семья педофилов, молчание Дюжаррика и британский патриотизм: утренний кофе с EADaily

Утренний кофе. Фото: adobe.com На фоне некоторого штиля в военных делах общественное внимание привлекло отстранение от должности главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Хана, выдавшего ордера на арест Владимира Путина, детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, а также Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.