Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Семья педофилов, молчание Дюжаррика и британский патриотизм: утренний кофе с EADaily

Семья педофилов, молчание Дюжаррика и британский патриотизм: утренний кофе с EADaily

Утренний кофе. Фото: adobe.com На фоне некоторого штиля в военных делах общественное внимание привлекло отстранение от должности главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Хана, выдавшего ордера на арест Владимира Путина, детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, а также Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

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