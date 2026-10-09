ВС России поразили в порту Черноморск судно с грузом для ВСУ

Российские войска нанесли удар по сухогрузу в порту Черноморск Одесской области. Об этом сообщает Минобороны России.
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