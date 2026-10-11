Несовпадение либидо: как решить делему и что говорят сексологи — Про секс (18+)

Но на практике этот дискомфорт способен повредить даже самую крепкую любовь. На старте отношений разница в либидо приводит к взаимным обидам и сомнениям в своей привлекательности, а в долгом браке преобразуется в глухую стенку неразговорчивого отчуждения либо неизменных ссор.