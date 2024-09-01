После падения сбитого БПЛА на МНПЗ началось возгорание, сообщил Собянин

Еще один сбитый БПЛА над Московским НПЗ в Капотне повредил отдельно стоящее техническое здание в результате чего в нем начался пожар, сообщил 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин «Ещё один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ.