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После падения сбитого БПЛА на МНПЗ началось возгорание, сообщил Собянин

После падения сбитого БПЛА на МНПЗ началось возгорание, сообщил Собянин

Еще один сбитый БПЛА над Московским НПЗ в Капотне повредил отдельно стоящее техническое здание в результате чего в нем начался пожар, сообщил 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин «Ещё один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ.

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